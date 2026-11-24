В Германии ожидают, что новое предложение Европейского Союза о введении санкций облегчит ей задачу по недопуску российских хоккеистов к чемпионату мира по хоккею в следующем году.

Об этом стало известно агентству Bloomberg из источников, сообщает "Европейская правда".

Германия рассматривает возможность отказаться от проведения хоккейного турнира в мае следующего года после того, как несколько европейских сборных заявили, что не будут играть против России.

Однако последний пакет санкций ЕС может помочь Берлину вместо этого запретить российской национальной сборной участвовать в турнире.

Это предложение запретит спортсменам выступать под российским флагом на территории ЕС. Хотя это не обязательно помешает российской национальной сборной принять участие в турнире – теоретически она могла бы играть под нейтральным флагом – такое изменение способствовало бы попыткам исключить россиян, отметили источники.

Чемпионат мира по хоккею стал эпицентром возмущения после того, как суд отменил четырехлетнюю дисквалификацию российских национальных сборных, позволив стране вновь участвовать в первенстве.

Многие страны – в частности, Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания и Латвия – сейчас отказываются играть против России на турнире, а спонсоры угрожают отказаться от участия, что вынуждает Германию пересмотреть свою роль в качестве страны-хозяйки.

Однако правительство Германии не хочет, чтобы дело дошло до этого, отметили чиновники.

В правительстве надеются, что Международная федерация хоккея на льду (IIHF) восстановит свое прежнее решение о запрете участия российской сборной, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда. Немецкие дипломаты работают над этим вопросом за кулисами.

Если IIHF не пойдет на этот шаг, партии коалиции Германии все еще решают, будут ли они настаивать на исключении России из турнира, отметили чиновники.

Новые санкции ЕС могут открыть Берлину другой путь, добавили собеседники.

Предложенные в понедельник санкции запретят любым российским командам или спортсменам участвовать в спортивных мероприятиях на территории ЕС под российским флагом.

Это, вероятно, даст Берлину дополнительные основания для отказа в выдаче виз российским игрокам. Окончательный текст санкций еще не обнародован, чиновники ЕС надеются утвердить их до декабря.

Напомним, 23 ноября Еврокомиссия представила предложение 22-го пакета санкций против России, которое предусматривает, в частности, запрет российским командам и спортсменам выступать под флагом РФ на спортивных мероприятиях в ЕС. Также предлагается запретить демонстрацию официальной российской символики.

В тот же день Еврокомиссия приняла обновленные визовые рекомендации, которые также касаются российских спортсменов.

А во вторник, 24 ноября, лидеры семи стран ЕС призвали не выдавать визы спортсменам из РФ и Беларуси.