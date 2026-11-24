Администрация Трампа во вторник вечером, 24 ноября, предложит новые повышения таможенных пошлин в отношении Европейского Союза, Китая, Мексики, Японии и 12 других торговых партнеров, что станет важным шагом на пути к восстановлению глобальных пошлин президента, отмененных Верховным судом США в феврале.

Об этом пишет Politico со ссылкой на собственные источники, сообщает "Европейская правда".

Торговый представитель США Джеймисон Грир объявит о новых предложениях по таможенным тарифам в рамках доклада об избыточных производственных мощностях этих стран, сообщил источник издания. Пока доклад находится на стадии доработки, а результаты будут объявлены уже 24 ноября.

Источники издания отмечают, что предлагаемые новые пошлины будут соответствовать предельным ставкам, о которых страны договорились с администрацией Трампа в течение последнего года в обмен на торговые уступки и масштабные инвестиции в американские отрасли. Например, общая ставка пошлины для Китая не превысит 20%. А для ЕС она останется ниже 15-процентного лимита, о котором Дональд Трамп договорился с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии в 2025 году.

Как и в случае с другими недавними повышениями пошлин, ожидается, что здесь тоже будет ряд исключений. Кроме того, сохранится возможность будущего снижения пошлин, если страны будут принимать меры по сокращению избыточных производственных мощностей. Однако сама по себе угроза введения дополнительных пошлин, вероятно, разозлит иностранных союзников, которые и без того недовольны другими элементами торговой политики Трампа, считает издание.

Как и другие подобные попытки Трампа после его поражения в Верховном суде, любые новые пошлины, которые правительство введет на основании этого расследования, вероятно, будут оспорены в суде. Пошлины, введенные администрацией в связи с принудительным трудом, в настоящее время рассматриваются в Международном торговом суде США.

Недавно Дональд Трамп заявил, что для прекращения торговой войны между США и Канадой требуется "еще много работы".

До этого Трамп начал угрожать Европейскому союзу пошлинами или ограничением торговли после предложения предоставить Канаде статус ассоциированного члена блока.