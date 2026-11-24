Канцлер Германии Фридрих Мерц встретится в понедельник с Папой Римским Львом XIV и премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Об этом сообщили Politico три источника, знакомые с планами визита, пишет "Европейская правда".

По словам двух из них, визит в Ватикан, который станет первой частной аудиенцией Мерца у Папы, будет посвящен вопросам человеческого достоинства, искусственного интеллекта и усилий по установлению мира в Украине.

Мерц также планирует встретиться с кардиналом-государственным секретарем Пьетро Паролином.

Представитель правительства Германии отказался от комментариев, сославшись на то, что о поездках канцлера объявляется в пятницу предыдущей недели.

Мерц, который является католиком, присутствовал на инаугурации Льва в мае 2025 года, но не встречался с понтификом наедине.

По словам двух официальных лиц, переговоры Мерца с Мелони, как ожидается, будут касаться следующего долгосрочного бюджета ЕС и мирных переговоров по Украине. Мелони обеспечила Италии место в будущих переговорах в составе европейской группы "E5" наряду с Германией, Францией, Великобританией и Польшей.

Ранее Мерц назвал ошибкой то, что в 2008 году Украине отказали в предоставлении Плана действий по членству в НАТО.

Кроме того, комментируя инцидент с падением трёх российских ракет на территории Польши, он призвал РФ прекратить "эти опасные провокации".