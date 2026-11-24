Европейская комиссия пригрозила Испании начать процедуру расследования весной 2027 года из-за её чрезмерного государственного долга и перерасхода средств.

Об этом пишет RTVE, сообщает "Европейская правда".

Еврокомиссия во вторник, 24 ноября, предупредила, что Испания рискует существенно не выполнить свои фискальные рекомендации на 2026 и 2027 годы, и призвала ее принять меры для корректировки бюджетной политики. В частности, Брюссель оценивает, что Испания завершит этот год с дефицитом в 5,1 миллиарда евро, а следующий год – с дефицитом в 12 миллиардов евро.

"Если это будет подтверждено на основе официальных данных следующей весной, Европейская комиссия подготовит отчет в соответствии со статьей 126.3 Договора, в котором будет оцениваться соблюдение критерия долга. Это может привести к открытию процедуры чрезмерного дефицита", – заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис.

Эта статья предусматривает, что если государство-член не выполняет рекомендации Совета ЕС по сокращению чрезмерного дефицита, Совет может вынести предупреждение, требуя принять необходимые меры в течение определенного периода. Также квалифицированным большинством может быть приостановлено действие определенных прав, вытекающих из применения договоров к соответствующему государству-члену, включая право голоса в Совете.

Помимо Испании, в следующем году рискуют нарушить фискальные правила еще семь стран: Словения, Нидерланды, Литва, Люксембург и Мальта, а также Германия и Чешская Республика, хотя две последние не превысят пороговые значения, которые могут привести к расследованию. Впрочем, из них только Испания и Словения рискуют нарушить фискальные правила в этом году.

Чтобы избежать расследования, обе страны должны принять соответствующие меры в своих бюджетах на 2027 год.

Напомним, 24 ноября Европейская комиссия пригрозила наложить на Болгарию штраф в размере до 23 миллионов евро за неспособность сдержать расходы.

Ранее сообщалось, что вероятное нецелевое использование Испанией средств ЕС, предназначенных для восстановления после пандемии, для выплаты государственных пенсий вызывает возмущение в Германии и Нидерландах.