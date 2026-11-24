В Турции второй раз за месяц разбился военный вертолёт
Министерство обороны Турции сообщило во вторник, что военный вертолёт разбился недалеко от центральной провинции Эскишехир.
Заявление турецкого оборонного ведомства приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".
Как отметили в ведомстве, соответствующие службы прибыли на место катастрофы, и в настоящее время ведутся поисково-спасательные работы.
Министерство не сообщило, есть ли пострадавшие и что стало причиной катастрофы вертолета модели AS-532.
Напомним, 12 ноября в Турции четверо военнослужащих погибли в результате аварии военного вертолета в регионе Мальтия на востоке страны.
Ранее итальянский вертолет потерпел крушение в районе Брчко в Боснии и Герцеговине во время выполнения рутинных задач в рамках операции ЕС Althea, погибли 4 солдата.