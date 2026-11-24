Министерство обороны Турции сообщило во вторник, что военный вертолёт разбился недалеко от центральной провинции Эскишехир.

Заявление турецкого оборонного ведомства приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Как отметили в ведомстве, соответствующие службы прибыли на место катастрофы, и в настоящее время ведутся поисково-спасательные работы.

Министерство не сообщило, есть ли пострадавшие и что стало причиной катастрофы вертолета модели AS-532.

Напомним, 12 ноября в Турции четверо военнослужащих погибли в результате аварии военного вертолета в регионе Мальтия на востоке страны.

Ранее итальянский вертолет потерпел крушение в районе Брчко в Боснии и Герцеговине во время выполнения рутинных задач в рамках операции ЕС Althea, погибли 4 солдата.