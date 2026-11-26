Глава Министерства иностранных дел Венгрии Анита Орбан сообщила, что её страна присоединяется к международной коалиции по возвращению украинских детей.

Об этом она заявила в четверг, 26 ноября, в Facebook, пишет "Европейская правда".

Орбан заявила, что присоединение её страны к этой коалиции будет способствовать "безопасному возвращению украинских детей, похищенных во время войны, и воссоединению семей".

В начале ноября глава МИД Андрей Сибига сообщил о присоединении Словакии к международной коалиции за возвращение украинских детей.

Также сообщалось, что Европейский парламент во время пленарного заседания в Брюсселе 12 ноября принял резолюцию, в которой призвал признать геноцидом действия России в отношении украинских детей и подчеркнул, что их возвращение не может быть предметом политического торга в ходе мирных переговоров.

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