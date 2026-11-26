В четверг утром в Германии задержали двух граждан Ирака, подозреваемых в причастности к террористической группировке, которая готовила нападения в Европе.

Об этом стало известно изданию Der Spiegel, передает "Европейская правда".

В четверг по поручению генерального прокурора Германии следователи по борьбе с терроризмом провели обыски в 17 объектах в Северном Рейне-Вестфалии, Гессене и Баден-Вюртемберге. По итогам операции в Кельне спецназовцы задержали 34-летнего иракца Амира Дж., а в Гейдельберге – его 31-летнего соотечественника Мустафу Аль-Р.

Мужчинам предъявлены обвинения в принадлежности к внутренней террористической группировке, которая, как считается, планировала теракты в Германии и Европе – в частности, атаку на синагогу в Кельне.

Согласно данным расследования, Мустафа Аль-Р. якобы поддерживал контакты с Мохамедом Бакером Саадом Давудом аль-Саади, предполагаемым руководителем террористической сети "Харакат Ашаб аль-Ямин аль-Исламия". Эта группа якобы несет ответственность за серию нападений на еврейские и израильские объекты в нескольких европейских странах.

С целью подготовки дальнейших терактов Мустафа Аль-Р. вместе с Саади якобы создал в Германии собственную организацию. Эта группа собирала средства на террористические операции и вербовала соратников для совершения терактов.

Подготовка к запланированному теракту против синагоги в Кёльне, судя по всему, находилась на достаточно продвинутой стадии. По данным Федеральной прокуратуры, несколько пока неизвестных исполнителей посещали еврейский храм две ночи подряд в марте 2026 года – при этом они, вероятно, уже имели при себе взрывчатку.

В ту же ночь другие нападавшие отправились ко второй синагоге в другом европейском городе – также со взрывчаткой в багаже. Однако запланированные теракты в итоге не были осуществлены. Причину установит расследование.

Подозреваемый организатор сети "Харакат Ашаб аль-Ямин аль-Исламия" Мохамед Бакер Саад Давуд аль-Саади был задержан 15 мая этого года в Турции и передан американским властям. В настоящее время он предстает перед судом в Нью-Йорке.

Согласно обвинению США, Саади несет ответственность за почти 20 терактов в Европе. Расследование европейских органов безопасности показало, что насильственные действия в основном совершались за небольшое вознаграждение случайно выбранными одноразовыми агентами, часто подростками.

Группировка взяла на себя ответственность за нападение на израильский ресторан в Мюнхене 9 апреля.

Во Франции также предполагают, что эта группировка отвечает за попытку взрыва перед зданием Bank of America в Париже.

"Харакат Ашаб аль-Ямин аль-Исламия" также заявляла о причастности к взрыву возле еврейской школы в Амстердаме.