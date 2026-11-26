Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр критически отозвался о шансах лидеров ЕС достичь соглашения по семилетнему бюджету Евросоюза и поддержке Украины в ходе саммита в Брюсселе 26 ноября.

Об этом Мадьяр заявил на своей странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Учитывая, что в ходе переговоров звучат совершенно противоположные позиции, по словам Петера Мадьяра, шансы на то, что лидеры государств достигнут соглашения 26 ноября, – "почти нулевые". Также премьер-министр Венгрии скептически настроен и в отношении достижения соглашения о бюджете ЕС до конца этого года.

"Венгрия уже ранее заявила, какой бюджет она может принять, а какой – нет. Одно можно сказать наверняка: мы не можем принять такое предложение, которое предусматривает не только сокращение, но и уменьшение средств, выделенных Венгрии. Мы не можем принять такой проект бюджета, по которому нам придется вносить более крупные взносы. И мы хотели бы, чтобы бюджет Европейского Союза обеспечивал такую же поддержку традиционным политикам, таким как политика сплоченности или общая аграрная политика", – сказал Мадьяр.

Кроме того, как вновь повторил венгерский премьер-министр, его страна не может согласиться с тем, чтобы вопрос об Украине связывали с семилетним бюджетом ЕС.

Напомним, в начале ноября канцлер Германии Фридрих Мерц поставил согласие Берлина на будущий семилетний бюджет ЕС в зависимость от готовности всех государств Евросоюза участвовать в финансировании Украины. Нидерланды поддержали эту инициативу.

Между тем Петер Мадьяр заявил, что надеется и в дальнейшем оказывать Украине гуманитарную помощь, но не поддерживает включение её финансирования в семилетний бюджет Евросоюза.