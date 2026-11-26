Европейский Союз может выделить ещё 338 млн евро из средств "Плана роста для Западных Балкан" в ближайшие недели странам-кандидатам на вступление в ЕС: Албании, Черногории и Северной Македонии.

Об этом пишет BalkanInsight, сообщает "Европейская правда".

По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в этом году реализация реформ в рамках "Плана роста" набрала высокие обороты. Это открывает возможность выделить странам-кандидатам дополнительные средства.

"Год назад партнеры выполнили 38% запланированных реформ. Сегодня мы уже достигли 63%. И это реформы, которые дают реальные результаты. Благодаря этому в ближайшие недели для Албании, Черногории и Северной Македонии могут быть выделены еще 338 млн евро", – сказала фон дер Ляйен.

Также президент Евросовета Антониу Кошта подчеркнул прогресс, достигнутый Черногорией и Албанией на пути к членству, отметив, что "расширение является реалистичной возможностью, и ею следует воспользоваться".

Ранее еврокомиссар Марта Кос заявила, что считает подписание соглашения о вступлении с Черногорией до лета 2027 года реалистичным, и что Брюссель поддерживает перспективу того, что страна станет 28-м членом ЕС в 2028 году.

Между тем Косово возлагает большие надежды на то, что новое руководство Сербии поможет нормализовать отношения с Белградом и придать новый импульс процессу вступления страны в ЕС.