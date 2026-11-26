Сопредседатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель раскритиковала планы одного из своих депутатов встретиться с представителем Кремля для обсуждения возобновления поставок российского газа в Европу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Член Бундестага от "АдГ" Маркус Фронмайер готовится принять участие в переговорах в Абу-Даби в феврале или марте с Кириллом Дмитриевым, главным деловым посланником российского правителя Владимира Путина, чтобы обсудить вопросы торговли, в частности возобновление поставок газа в Германию.

Партия "Альтернатива для Германии" поддержала возобновление поставок российского газа по трубопроводам в страну, которые прекратились после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Пресс-секретарь Вайдель заявил, что сопредседатель "АдГ" не будет участвовать в предложенных переговорах с РФ в Абу-Даби, развеяв надежды организаторов на её участие. Он добавил, что партия не имеет полномочий вести переговоры о поставках российских энергоносителей в Германию.

"АдГ" не ведёт теневую дипломатию. "У нас нет никаких полномочий для ведения каких-либо переговоров", – сказал пресс-секретарь агентству Reuters.

Эти комментарии прозвучали в более сдержанном тоне после того, как в июне Вайдель заявила Reuters, что хочет восстановить связи Германии с Россией, и назвала дешевую энергию из России секретом успеха "Made in Germany".

В сентябре Дмитриев предложил провести бизнес-форум между Россией, Германией и США с участием "АдГ" "для возрождения бизнес-диалога и возвращения здравого смысла".

Фронмайер заявил, что по-прежнему планирует встретиться с посланником Путина и проинформировать партию о результатах, подтвердив свою поддержку восстановления энергетических связей с Россией.

"Мы против всех санкций, которые наносят ущерб немецкой экономике. Поставки российского газа могут стать частью сбалансированного энергетического баланса", – сказал он.

Ранее агентство Reuters сообщило, что главный экономический посланник правителя России Владимира Путина Кирилл Дмитриев и руководство немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" начали подготовку к встрече в следующем году, чтобы обсудить возобновление поставок российского газа в Германию.