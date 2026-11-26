В Германии во время заседания в Высшем региональном суде Дюссельдорфа 54-летний мужчина признался в шпионаже в пользу российской ФСБ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Обвиняемый имеет как российское, так и украинское гражданство.

В кратком заявлении, которое зачитал его адвокат, он отметил, что его заставляли собирать информацию о мужчине, который, как считалось, служил в Вооруженных силах Украины.

Мужчина утверждает, что собирал информацию об этом человеке в Аттендорне, городе на западе Германии. Он не рассказал, каким именно образом на него оказывали давление.

Прокуроры заявили, что, как считается, объект шпионажа работал в Вооруженных силах Украины, готовя украинских беженцев в Польше к возвращению на родину и участию в боевых действиях.

Согласно обвинительному акту, подсудимый передавал информацию ФСБ как минимум с ноября 2025 года до момента своего ареста 27 марта этого года. Правоохранители изъяли у него три мобильных телефона.

Один из прокуроров отметил, что слежка, вероятно, преследовала цель подготовить почву для дальнейших разведывательных операций против этого мужчины в Германии.

Суд назначил восемь дней слушаний, которые продлятся до января 2027 года. В случае признания виновным в шпионаже в пользу иностранной разведки подсудимому грозит до 10 лет лишения свободы.

Между тем в Берлине отложили суд над обвиняемой в шпионаже в пользу России гражданкой Украины Илоной В. из-за чрезвычайной медицинской ситуации.

А в среду стало известно, что литовского гражданина обвинили в содействии России в деятельности, направленной против Литвы, путем сбора разведданных о стратегически важной инфраструктуре и поддержке Украины.