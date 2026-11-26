Двое итальянцев погибли в результате атаки иранского беспилотника в Кувейте в четверг, сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Заявление итальянского министра в ходе выступления перед Сенатом приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Таяни, двое техников Rheinmetall Italia работали на станции наблюдения за воздушной обороной в Кувейте, когда она стала мишенью иранских беспилотников.

"По информации, поступившей из Кувейта, в результате мощного взрыва оба наших соотечественника погибли. Еще два человека получили ранения: гражданин Пакистана и капитан кувейтской армии", – сказал Таяни.

Министерство обороны Кувейта подтвердило, что двое итальянцев скончались от полученных ранений, хотя изначально сообщалось, что четверо человек получили ранения от падающих обломков, когда "важный объект" подвергся атаке.

Сообщается, что этот объект атаковали иранские дроны.

Министерство сообщило, что вооруженные силы страны обнаружили и сбили несколько беспилотников в воздушном пространстве Кувейта, добавив, что атака также нанесла материальный ущерб.

"Я хотел бы выразить свои глубочайшие соболезнования и солидарность семьям итальянских жертв в этот момент глубокого горя", – добавил Таяни.

Недавно СМИ сообщили, что Королевские военно-воздушные силы Великобритании на ночь убирают свои самолеты в ангары и укрытия, чтобы защитить их от возможных угроз со стороны дронов.

Также стоит отметить, что более 70% американцев хотят, чтобы новый Конгресс принял меры по прекращению войны с Ираном.