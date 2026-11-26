Президент Финляндии 27 ноября подпишет продление действия закона об охране границ до конца 2028 года – его приняли из-за того, что Россия оказывала давление на страну с помощью нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает Helsinki Times, передает "Европейская правда".

В среду, 25 ноября, депутаты одобрили продление действия закона о безопасности границ 170 голосами против 19. Этот закон, введенный в июле 2024 года, позволяет Финляндии ограничивать рассмотрение заявлений о предоставлении убежища и отказывать во въезде лицам, прибывающим к ее границам, в исключительных обстоятельствах, связанных с миграцией, организованной иностранным государством.

Закон был принят после того, как осенью 2023 года появились сообщения о том, что Россия использовала лиц, ищущих убежища, для оказания давления на восточную границу Финляндии. Этот закон никогда не применялся, и для его использования требуется отдельное решение правительства.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выступил в защиту продления действия закона как необходимого для национальной безопасности, аргументируя это тем, что ситуация на восточной границе не улучшилась. Он также поблагодарил оппозиционные партии за поддержку этого закона.

Как сообщили в правительстве Финляндии, на данный момент закрытие пунктов пропуска оказалось достаточным для пресечения инструментализированной миграции. Однако чрезвычайно важно подготовиться к тому, что ситуация может измениться стремительно и кардинально.

Пункты пропуска на сухопутной границе между Финляндией и Россией закрыты с 15 декабря 2023 года. Текущая ситуация не позволяет вновь открыть восточную границу. Ситуация и необходимость ограничений регулярно отслеживаются.

Напомним, 20 ноября правительство Эстонии приняло решение о том, что пересечение эстонско-российской границы будет приостановлено 1 декабря.

В Литве тем временем заявили, что пока не видят необходимости закрывать границу с РФ.