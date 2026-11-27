Нидерландские власти изъяли в аэропорту "Схипхол" более 20 вальяртских болотных черепах, которые считаются самыми маленькими черепахами и находятся под угрозой исчезновения.

Об этом сообщило в пятницу, 27 ноября, Нидерландское агентство по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров (NVWA), передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, на прошлой неделе нидерландские власти изъяли в аэропорту "Схипхол" 26 вальяртских болотных черепах, находящихся под угрозой исчезновения.

Вальяртские черепахи, один из самых маленьких видов черепах в мире, были ввезены из Мексики, где в дикой природе осталось лишь около 300 особей.

По данным NVWA, их спрятали в зарегистрированном багаже мужчины, направлявшегося в Гонконг. Мужчину арестовали, продолжается расследование.

Отмечается, что животные были обмотаны клейкой лентой, чтобы они не могли двигаться, большинство черепах было упаковано в коробку вместе с игрушечной машинкой, а несколько других – помещены в запечатанный носок.

NVWA сообщило, что все они выжили и были доставлены в специализированный центр спасения животных.

Ранее американский "Центр биологического разнообразия" заявил, что вальяртские болотные черепахи могут продаваться по цене до 30 тысяч долларов за штуку.

15 октября в аэропорту "Кёльн-Бонн" в Германии задержали мужчину, который пытался незаконно ввезти более 90 ящериц и ядовитых змей.

В апреле в Германии машинист обнаружил в пригородном поезде коробку с тарантулами, которую оставила пассажирка.

Прошлым летом немецкие таможенники обнаружили около 1500 молодых тарантулов, которых незаконно перевозили в коробках с шоколадным бисквитом.