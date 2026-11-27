Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна добилась индивидуального подхода к использованию доходов от системы торговли квотами на выбросы ЕС (ETS).

Об этом он заявил по итогам неформального саммита Европейского совета в Брюсселе, передает RMF24, пишет "Европейская правда".

Отныне средства от продажи квот на выбросы парниковых газов должны оставаться в польском бюджете, а не поступать в общий бюджет Евросоюза.

"Все поняли, что для Польши система торговли квотами на выбросы в её нынешнем виде неприемлема, и пообещали рассматривать Польшу отдельно. С точки зрения Польши, идея о том, что средства от ETS будут поступать в бюджет ЕС, а не в национальные бюджеты, неприемлема", – подчеркнул он.

Туск отметил, что в Брюсселе все поняли и обязались рассматривать Польшу отдельно, когда речь идет о перенаправлении доходов от продажи квот в рамках ETS в бюджет ЕС.

"Мы достигли 100% того, к чему стремились на этом этапе, а это означает, что это не рассматривается как польская прихоть или эгоистичное мнение; напротив, все наши партнеры (...) спокойно сели за стол и очень серьезно обсудили различные аспекты", – сказал он.

По словам Туска, ещё будут рассмотрены технические детали, но он считает, что "этот вопрос фактически решён в отношении ETS".

Отметим, что лидеры ЕС не смогли достичь окончательной договоренности относительно финансирования Украины в 2027 году и в отношении долгосрочного бюджета ЕС на 2028–2034 годы – и досрочно завершили саммит Европейского совета 26–27 ноября.

Подробнее о разногласиях между странами ЕС относительно будущего долгосрочного бюджета и перспектив финансирования Украины читайте в статье "Европейской правды" "Битва за 100 млрд. Как в ЕС готовят новый бюджет и будут ли в нём деньги для Украины".