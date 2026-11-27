Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провёл телефонный разговор со своим греческим коллегой Георгосом Герапетритисом, в ходе которого, в частности, обсуждалась ситуация в Чёрном море.

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский министр написал в своем аккаунте в Х.

В частности, Сибига поблагодарил Грецию за неизменную солидарность с Украиной и поддержку в продвижении процесса вступления в ЕС, в том числе в отношении открытия переговорных кластеров.

"Я проинформировал своего коллегу о систематических атаках России на украинские порты, морскую инфраструктуру и гражданские суда, которые фактически привели к блокаде морской торговли в Черном море. Как морские государства, Украина и Греция имеют общий интерес в восстановлении свободы судоходства и обеспечении безопасности торгового судоходства в Черном море", – отметил министр.

Он также отметил вклад Греции в инициативу "Продовольствие из Украины".

"Я также проинформировал своего коллегу о последствиях российского террора против наших городов и критически важной инфраструктуры. С приближением зимы необходимы срочные меры для укрепления противовоздушной обороны Украины, а также восстановления и защиты нашей энергетической инфраструктуры", – добавил Сибига.

Он выразил надежду на дальнейшее укрепление партнерства между Украиной и Грецией.

Недавно у черноморского побережья Болгарии затонул газовоз GAS HUSKY, который, вероятно, подвергся атаке нескольких неизвестных дронов.

Ранее ещё одно судно BETUL 8 потерпело крушение у побережья Болгарии.

Ранее Болгария обратилась к НАТО с просьбой предоставить боевую авиацию, ракетные комплексы и системы противодействия дронам на фоне все более частых атак на суда в Чёрном море.

В НАТО заявили, что Альянс усилит наблюдение в Чёрном море на фоне недавних инцидентов.