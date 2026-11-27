Министерство обороны Бельгии намерено приобрести 10 новых автономных подводных дронов REMUS 300 – на эти цели выделено 20 млн евро.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на VRT.

Автономные подводные дроны предназначены для противоминной борьбы, обеспечения безопасности портов и защиты критически важной подводной инфраструктуры. По словам министра обороны Бельгии Тео Франкена, REMUS 300 уже используется несколькими другими странами НАТО. Сообщается, что ВМС Нидерландов, с которыми тесно сотрудничают ВМС Бельгии, также планируют приобрести беспилотники такого типа.

"Угроза на море не ограничивается поверхностью воды. Морские мины, диверсии и нападения на подводную инфраструктуру могут серьезно повлиять на нашу экономику и безопасность", – говорит Франкен.

Помимо самих десяти дронов, выделенные средства также предназначены для приобретения двух мобильных контейнеров для технического обслуживания и планирования миссий, а также для дополнительного обучения.

Военно-морские силы Бельгии уже располагают подводными беспилотниками REMUS 100, но после более чем 20 лет эксплуатации эти системы постепенно устаревают.

Напомним, пять европейских стран (Финляндия, Швеция, Норвегия, Литва и Нидерланды) примут участие в совместной закупке боевых машин пехоты CV90 у компании BAE Systems.

Также ранее сообщалось, что Бельгия намерена закупить крылатые ракеты норвежского производства для своих новых истребителей F-35 на сумму около 700 миллионов евро.