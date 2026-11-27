Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига получил приглашение принять участие в заседании министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, где также планирует встретиться с генеральным секретарем Альянса Марком Рютте.

Об этом Сибига заявил на совместной с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе пресс-конференции в Киеве, его цитирует "Укринформ", сообщает "Европейская правда".

Как отметил Сибига, "перед нами стоят важные мероприятия в рамках НАТО".

"В ближайшее время состоится заседание министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе и, соответственно, Совет Украина – НАТО. Я приглашен на это мероприятие, в рамках своего пребывания у меня также состоится встреча с генеральным секретарем НАТО", – сказал министр.

Комментируя недавнюю встречу президента США Дональда Трампа с Рютте, глава МИД не исключил, что генсек НАТО после нее уже провел беседу с президентом Владимиром Зеленским.

Сибига сообщил, что присутствовал во время разговора Зеленского с Рютте накануне поездки генерального секретаря Альянса в США, в ходе которой они "сверяли часы" и согласовывали сигналы, которые необходимо было донести до американского президента.

"Конечно, ракеты для Patriot – одна из ключевых позиций, которую озвучил президент Зеленский. И я уверен, что господин Рютте также обсуждал это с президентом Трампом", – отметил Сибига.

Он также подчеркнул, что контакты между Зеленским и Рютте происходят постоянно, вне каких-либо протокольных рамок, когда Украине нужны поддержка, обмен мнениями и важные решения.

Стоит отметить, что Рютте защитил подход американского президента Дональда Трампа к Владимиру Путину, заявив, что тот подвергает хозяина Кремля испытаниям.

Рютте, которого часто обвиняют в чрезмерной похвале в адрес президента США, также говорил, что не видит необходимости менять свой подход к общению с Дональдом Трампом.