Германия предоставит Молдове грант в размере 20 млн евро на закупку комплексной системы наблюдения за воздушным пространством и противовоздушной обороны.

Об этом сообщает NewsMaker, передает "Европейская правда".

Как сообщили в правительстве, документ 27 ноября подписал министр обороны Анатолий Носатый. Ранее, 23 ноября, президент Мая Санду во время визита в Берлин обсудила с немецкими официальными лицами вопросы безопасности Молдовы и укрепления ее противовоздушной обороны на фоне нарушений воздушного пространства страны российскими беспилотниками во время войны в Украине.

"Молдове необходимы партнерские отношения и помощь, чтобы модернизировать и укрепить свои возможности противовоздушной обороны", – отметил Носатый.

В Молдове надеются, что новая система позволит армии эффективнее выявлять воздушные угрозы и реагировать на них.

Также в 2025–2028 годах Молдова должна получить военную технику, оборудование и услуги на сумму около 5 млн евро, в частности беспилотники, логистическое и медицинское оборудование.

До этого Германия уже предоставляла Молдове бронетранспортеры и беспилотники, а также оказывала поддержку в модернизации военной инфраструктуры.

Помимо двусторонней помощи Германии, с 2021 года Молдова получила 317 млн евро через Европейский фонд мира. Эти средства предназначены для укрепления обороноспособности страны.

Последний пакет помощи на сумму 120 млн евро был одобрен в июле 2026 года. Он предусматривает закупку системы противовоздушной обороны средней дальности.

Напомним, недавно семь беспилотников незаконно находились в воздушном пространстве Республики Молдова на фоне массированных российских атак по Украине. Пять из них упали вблизи населенных пунктов Челтуйтори, Погорничень, Погребень, Кухурештий-де-Жос и Бекшань.

Беспилотник типа "Шахед" также заметили над Кишиневом, где местные жители сняли его на видео в нескольких районах столицы.

Из соображений безопасности власти временно закрыли воздушное пространство страны и приостановили работу шести пунктов пропуска на границе с Украиной.