Министр иностранных дел Андрей Сибига предупредил, что промедление с принятием решений о поддержке Украины может в перспективе обернуться для европейских государств значительно большими расходами на защиту собственной территории.

Об этом он заявил на совместной с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе пресс-конференции в Киеве; его слова приводит "Укринформ", сообщает "Европейская правда".

Сибига отметил, что украинская линия фронта – это также линия защиты европейской безопасности, а поддержка Украины является решением о европейском самосохранении.

"Если мы не хотим, чтобы эта война дошла и до европейских домов, важно сохранять единство, важно на все попытки России разделить Европу и США, разделить... членов Европейского Союза между собой, решительно реагировать объединенными решениями, коллективными решениями. И здесь нужно исходить из того, что промедление с некоторыми решениями впоследствии может обернуться в перспективе… значительно большими расходами уже на защиту своей конкретной страны", – предупредил министр.

По его словам, Украина рассчитывает, что партнеры учтут аргументы о необходимости её макрофинансовой поддержки.

"Цена войны растет. Таковы сейчас реалии. Враг – Россия – увеличила свой военный бюджет, и мы должны противодействовать пропорционально и адекватно. Очень важно достичь паритета", – подчеркнул Сибига.

Сообщалось, что Еврокомиссия предлагает предоставить Украине дополнительный кредит на 45 млрд евро: из них 25 млрд евро – на военную помощь, и 20 млрд – на поддержку бюджета.

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил лидерам стран ЕС во время саммита в Брюсселе, что Украине в 2027 году необходимо не менее 70 млрд евро дополнительной финансовой помощи от международных партнеров. По итогам саммита Европейский совет поручил Еврокомиссии подготовить предложения по покрытию этих потребностей.

9 ноября еврокомиссар Валдис Домбровскис сообщил "Европейской правде", что Еврокомиссия рассматривает возможность предоставления Украине дополнительных 45 млрд евро в 2027 году по кредитной схеме, аналогичной уже согласованному кредиту Ukraine Support Loan на 90 млрд евро.