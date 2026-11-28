Почти половина граждан Польши считает, что в случае сохранения нынешней правящей коалиции после парламентских выборов стране нужен новый премьер-министр вместо Дональда Туска.

Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского агентства SW Research, проведенного для издания Rzeczpospolita, сообщает "Европейская правда".

Респондентам был задан вопрос, хотели бы они смены на посту главы правительства, если нынешняя правящая коалиция останется у власти после следующих парламентских выборов.

По результатам опроса, 46,4% участников ответили утвердительно. В то же время 29,9% выступили против смены премьер-министра, а еще 23,7% не определились с ответом.

Чаще всего за смену главы правительства высказывались молодые поляки в возрасте до 24 лет: среди них такую позицию поддержали 61% опрошенных. Меньше всего сторонников этой идеи среди респондентов в возрасте от 50 лет – 39%.

Опрос был проведен 24–25 ноября 2026 года. Анализ охватил группу из 800 интернет-пользователей в возрасте от 18 лет.

Также новый социологический опрос показывает, что глава МИД Польши Радослав Сикорский незначительно опередил президента Кароля Навроцкого в рейтинге доверия к политикам.

Другой опрос, проведенный на днях, показал, что если бы на парламентских выборах в Польше партии выступили в составе двух блоков – левоцентристского во главе с "Гражданской коалицией" и правого, в который вошли бы "Право и справедливость" и "Конфедерация", – победил бы список под руководством Дональда Туска.

Кроме того, правящая "Гражданская коалиция" укрепляет лидерские позиции, а оппозиционная "Право и справедливость" демонстрирует самый низкий уровень поддержки в истории.