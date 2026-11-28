Министерство обороны Молдовы сообщило о вторжении в воздушное пространство страны беспилотного летательного аппарата на фоне российских атак по украинским регионам.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, передает "Европейская правда".

Как отмечается, в субботу, 28 ноября, в 14:58 вблизи поселка Крокмаз, расположенного в молдавском Штефан-Водском районе, был зафиксирован несанкционированный полет в воздушном пространстве страны.

В 15:00 беспилотный летательный аппарат покинул воздушное пространство Молдовы, направляясь в сторону Украины.

"Центр воздушных операций продолжает следить за воздушным пространством Республики Молдова в сотрудничестве с соответствующими органами власти и партнерами", – добавили в заявлении.

Отметим, что 20 ноября Молдова дважды за день сообщала о нарушении воздушного пространства дроном, а в Приднестровском регионе в Молдове вечером 23 ноября, вероятно, упал и взорвался беспилотник.

25 ноября сообщалось, что президент Молдовы Майя Санду решила сократить визит в Берлин до одного дня из-за роста числа нарушений воздушного пространства страны.