Министерство иностранных дел Венгрии в День памяти жертв Голодомора почтило память миллионов невинных украинцев, погибших в результате искусственного голода, и призвало никогда об этом не забывать.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном министерством 28 ноября в социальной сети Х, сообщает "Европейская правда".

В заявлении венгерское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что мир никогда не должен забывать об этой трагедии.

"В День памяти о Голодоморе Венгрия вместе с народом Украины чтит память миллионов невинных жертв голодомора, умышленно вызванного сталинским режимом в 1932–1933 годах. Мы никогда не должны об этом забывать", – говорится в заявлении.

В МИД Украины в ответ поблагодарили "дорогих венгерских друзей" за слова солидарности и за совместное почтение памяти невинных жертв.

Там подчеркнули, что именно Кремль организовал ужасное преступление Голодомора, а сегодня Кремль продолжает использовать голод как оружие.

"Блокада Черного моря со стороны России ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность. Важно, что Венгрия – это страна, которая никогда не блокировала транзит украинских товаров на мировые рынки. Вместе наши два государства еще больше расширяют эти возможности и укрепляют глобальную продовольственную безопасность", – подчеркнули в МИД Украины.

В ведомстве также поблагодарили за гуманитарную помощь, которую Венгрия и венгерский народ оказывают Украине в преддверии одной из самых суровых зим в новейшей украинской истории.

В субботу, 28 ноября, представители властей ряда европейских стран опубликовали заявления в память о миллионах украинцев, погибших в результате устроенного советской властью Голодомора.

Премьер-министр Канады Марк Карни в годовщину Голодомора заявил, что режим Владимира Путина продолжает жестокую традицию сталинской политики в отношении Украины.