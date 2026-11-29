В Испании в воскресенье, 29 ноября, проходят досрочные парламентские выборы, по итогам которых ультраправая партия Vox может впервые с момента возвращения страны к демократии войти в состав правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Очередные выборы в Испании должны были состояться только летом следующего года, однако социалистический премьер-министр Педро Санчес объявил о досрочном голосовании в октябре. Причиной стало блокирование в парламенте предложенных правительством мер по преодолению жилищного кризиса.

Жилищный кризис вызвал значительное общественное возмущение после выселения в сентябре из квартиры в Мадриде 87-летней женщины, которая не могла оплачивать аренду после того, как инвестиционный фонд, приобретший ее жилье, повысил плату на 230%.

Это 17-е всеобщие выборы за более чем 50 лет нынешнего демократического периода в Испании. Избирательные участки открыты с 9:00 до 20:00.

Как сообщает агентство EFE, в общей сложности 38,6 млн испанцев имеют право прийти на избирательные участки, чтобы избрать 209 членов Сената и 350 членов Конгресса.

По данным опросов, консервативная Народная партия Альберто Нуньеса Фейхоо имеет наибольшие шансы занять первое место, но вряд ли получит абсолютное большинство. В то же время вместе с ультраправой партией Vox она может получить достаточно мест для формирования коалиционного правительства.

В настоящее время партия Vox выступает против дальнейшей военной помощи Украине, и её позиция по поводу завершения войны стала ближе к позиции президента США Дональда Трампа. Лидер партии Сантьяго Абаскаль обвинил европейских лидеров в том, что они якобы хотят продолжения войны ради собственных политических интересов, а также отметил, что "только Трамп может помочь Украине защититься и восстановиться".

Социалистическая рабочая партия действующего главы правительства Педро Санчеса сократила отставание от консерваторов накануне завершения избирательной кампании. Однако даже в случае победы социалистам будет сложно сформировать новую коалицию при поддержке левых и региональных националистических партий.

Между тем Санчес заявил, что уверен в победе. В эфире радиостанции Cadena SER в пятницу он сказал, что не может представить себе поражение своей партии.

Сделав жилищный кризис главной темой кампании, Санчес пытался отвлечь внимание от обвинений в коррупции в адрес своего ближайшего окружения и критики действий правительства во время миграционного кризиса в испанском анклаве Сеута на севере Африки. Тогда в течение 48 часов из соседнего Марокко в Сеуту прибыли около 80 тысяч человек.

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