Министр иностранных дел и вице-премьер Польши Радослав Сикорский раскритиковал идею польского президента Кароля Навроцкого создать Президентскую академию для, как выразился президент, обучения "молодых лидеров, которые изменят нашу страну к лучшему".

Об этом Сикорский написал в соцсети X в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

Информация о запуске Президентской академии накануне появилась на сайте президента и в его социальных сетях.

"Сегодня Польше нужны молодые лидеры, которые изменят нашу страну к лучшему… Приглашаю вас принять участие в Президентской академии", – сообщил Навроцкий.

На сайте президента Польши говорится, что Президентская академия 2027 года – это бесплатная программа для лиц в возрасте от 18 до 30 лет, которые готовы участвовать в социальной, научной, культурной или спортивной жизни, а также готовы развивать компетенции лидеров, будущих элит и кадрового состава Республики Польша. Программа продлится с 28 ноября 2026 года по 30 сентября 2027 года.

Отмечается, что программу организует Канцелярия президента Республики Польша в сотрудничестве с Молодежным советом президента.

В ответ на эту инициативу Сикорский заявил, что не видит никаких конституционных полномочий у президента для проведения образовательной деятельности за счёт налогоплательщиков. "Разве это не злоупотребление властью?" – написал министр в соцсети Х.

Отношения между президентом Польши Каролем Навроцким и министром иностранных дел Радославом Сикорским остаются напряжёнными, в частности из-за отказа главы государства назначать послов. Этот конфликт продолжается с марта 2024 года, когда разногласия по поводу дипломатических назначений возникли между правительством и тогдашним президентом Анджеем Дудой.

Сикорский обвиняет Навроцкого в блокировании кандидатур послов и "саботаже государства".

Как сообщалось, недавно Радослав Сикорский незначительно опередил президента Кароля Навроцкого в рейтинге доверия к политикам.