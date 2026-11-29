В субботу вечером в Париже произошли столкновения во время молодежного съезда ультраправой партии "Национальное объединение", где выступала неформальный лидер движения Марин Ле Пен.

Об этом сообщает Le Parisien, пишет "Европейская правда".

Около 600 активистов "Национального объединения" собрались в субботу в Венсенском лесу на партийный съезд. Полиции пришлось вмешаться после того, как правоохранители получили сообщение о 60 лицах в балаклавах, которые двигались в сторону участников мероприятия.

После того как полицейские экипажи прибыли на место, в них начали бросать различные предметы. Нарушители порядка также неоднократно оскорбляли и снимали на камеру активистов "Национального объединения".

В ходе мероприятия были задержаны тринадцать человек, в том числе трое за "умышленное насилие в составе группы в отношении представителя правоохранительных органов, сопротивление, участие в вооруженном скоплении и ношение оружия категории D".

Во время давки один полицейский получил ранение в челюсть. После медицинского осмотра было установлено, что его состояние не является серьёзным, так же как и состояние двух сотрудников службы безопасности "Национального объединения" и других активистов, которые также получили лёгкие ранения.

Полицейская префектура добавляет, что вечером вблизи места проведения партийного съезда произошли еще два инцидента. Около 21:15 были задержаны четыре человека за скопление с целью совершения насилия. Также были задержаны пять несовершеннолетних, которые носили балаклавы и протестовали против митинга партии; впоследствии их отпустили.

Марин Ле Пен, выступавшая с речью на мероприятии, призвала участников отказаться от любой "виктимизации" и не поддаваться провокациям.

Напомним, в субботу, 28 ноября, по всей Франции прошли преимущественно мирные демонстрации против насилия над женщинами, высокой стоимости жизни и в защиту прав студентов, участие в которых было значительно меньше, чем неделей ранее.

Протесты во Франции продолжаются седьмую субботу подряд. В частности, во время демонстраций 17 октября по стране наблюдались многочисленные случаи насилия и мародерства. Число задержанных по стране в результате масштабных протестов превысило 2 тысячи человек.

Подробнее об этих событиях во Франции читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции.