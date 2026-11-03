СМИ: ЕС и Великобритания могут уравнять плату за обучение в вузах для своих граждан

Граждане Европейского Союза могут начать платить за обучение в университетах столько же, сколько и студенты Великобритании, в рамках более широкого соглашения, направленного на укрепление связей между сторонами.

Об этом стало известно Bloomberg от осведомлённых собеседников, пишет "Европейская правда".

По словам собеседников, гражданам Великобритании также будут предложены те же тарифы, что и местным жителям в странах ЕС.

Хотя они оговорились, что переговоры продолжаются и могут претерпеть изменения, собеседники отметили, что соглашение по этому вопросу должно быть обнародовано на саммите ЕС-Великобритания 20 ноября в Брюсселе.

Кроме того, по их словам, на саммите планируется объявить о начале новых переговоров по вопросам экономической безопасности. Эта инициатива будет направлена на согласование политик, призванных диверсифицировать цепочки поставок, обеспечить доступ к критически важным сырьевым ресурсам и защитить отечественные отрасли от недобросовестной иностранной конкуренции.

Помимо стоимости обучения и экономической безопасности, ЕС и Великобритания обязуются минимизировать влияние своих торговых мер на уязвимые секторы, такие как металлургия и электромобили, отметили источники.

Они отметили, что ЕС также надеется, что Великобритания будет участвовать в гражданских миссиях Евросоюза по управлению кризисными ситуациями и предоставит полный взаимный доступ к рыболовным территориям к середине 2038 года.

Ранее сообщалось, что в Великобритании и Европейском Союзе планируют обсудить на уровне министров будущие варианты свободного передвижения.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас считает, что в краткосрочной перспективе Великобританииследует сосредоточиться на участии в действующих оборонных механизмах Европейского Союза, а не на начале переговоров о повторном присоединении к ЕС.

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