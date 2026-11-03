Новый опрос общественного мнения в Германии показывает, что подавляющее большинство немцев в целом понимает молодежные протесты в стране.

Об этом свидетельствует опрос Forsa, передает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Респондентов спросили, понимают ли они молодежные протесты в Германии: 83% респондентов ответили утвердительно на этот вопрос.

Лишь 16% заявили, что не понимают протестующих, а еще 1% не смог ответить.

Эта поддержка охватывает все слои населения: подавляющее большинство как в восточной, так и в западной Германии, во всех возрастных группах и среди сторонников всех политических лагерей выразило глубокое понимание молодежных протестов.

Также отмечается, что среди учащихся средних школ и студентов 86% понимают причины демонстраций.

Опрос был проведён 29 и 30 октября 2026 года, в нём приняли участие 1006 человек.

В течение выходных десятки тысяч молодых людей вышли на демонстрации, которые в основном проходили мирно. Однако впоследствии вспыхнули некоторые насильственные беспорядки. Во Франкфурте-на-Майне бросали камни и коктейли "Молотова", бунтовщики разбивали витрины магазинов, а также имели место грабежи. Ранения получили более 100 полицейских.

Организаторы протестов Gen Z regelt заявили, что демонстрации должны продолжиться в ближайшее время.

А канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил об использовании демонстраций в качестве повода для насилия и призвал к жестким мерам в отношении нарушителей закона.