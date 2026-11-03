Більшість українців не вірять у надійність гарантій безпеки від США, більш впевнені у Європі

54% українців переконані, що США не нададуть Україні необхідну допомогу у разі оголошення перемир’я у війні та подальшого повторного нападу Росії.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає "Європейська правда".

Учасникам опитування, проведеного 16-29 жовтня, запропонували уявити ситуацію, за якої оголошується перемир'я за нинішньою лінією фронту і США та Європа при цьому дають Україні гарантії безпеки. Питання полягало в тому, чи вірять респонденти, що у разі повторної агресії РФ Україна отримає необхідну допомогу від США та європейських союзників.

56% висловили впевненість, що Європа виконає свої зобов'язання і надасть допомогу Україні. 38% переконані, що європейські країни не допоможуть.

У цьому ж сценарії 54% вважають, що Сполучені Штати не допоможуть Україні. Натомість 32% опитаних впевнені, що Вашингтон виконає свої зобов’язання в рамках гарантій безпеки.

Згідно з результатами опитування, більшість українців (69%) вважають, що Європа серйозно допомагає Україні і прагне завершення війни на справедливих умовах. 25% заявили про європейську втому від війни та бажання домогтися від України поступок на користь РФ.

У випадку зі США 61% опитаних вважають, що вони втомилися і тиснуть на Україну для поступок Росії, а 30% – що країна продовжує допомагати в міру можливостей і хоче прийнятних для Києва умов досягнення миру.

Опитування КМІС провели снові випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх підконтрольних уряду регіонах України серед 1 017 дорослих респондентів.

У червневому опитуванні КМІС 56% українців заявили, що Сполучені Штати втомилися від війни і тиснуть на Україну для поступок Росії.

У квітні опитування КМІС показало, що серед українців знизилася довіра до гарантій безпеки і від Європи, і від США у разі повторного нападу Росії.