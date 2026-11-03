Большинство украинцев не верят в надежность гарантий безопасности от США, больше доверяют Европе

54% украинцев убеждены, что США не окажут Украине необходимую помощь в случае объявления перемирия в войне и последующего повторного нападения России.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), сообщает "Европейская правда".

Участникам опроса, проведенного 16–29 октября, предложили представить ситуацию, при которой объявляется перемирие по нынешней линии фронта, а США и Европа при этом дают Украине гарантии безопасности. Вопрос заключался в том, верят ли респонденты, что в случае повторной агрессии РФ Украина получит необходимую помощь от США и европейских союзников.

56% выразили уверенность, что Европа выполнит свои обязательства и окажет помощь Украине. 38% убеждены, что европейские страны не помогут.

В этом же сценарии 54% считают, что Соединенные Штаты не помогут Украине. В то же время 32% опрошенных уверены, что Вашингтон выполнит свои обязательства в рамках гарантий безопасности.

Согласно результатам опроса, большинство украинцев (69%) считают, что Европа серьезно помогает Украине и стремится к завершению войны на справедливых условиях. 25% заявили о европейской усталости от войны и желании добиться от Украины уступок в пользу РФ.

Что касается США, то 61% опрошенных считают, что они устали и оказывают давление на Украину с целью уступок в пользу России, а 30% – что страна продолжает помогать в меру своих возможностей и стремится к приемлемым для Киева условиям достижения мира.

Опрос КМИС был проведен методом случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех подконтрольных правительству регионах Украины среди 1 017 взрослых респондентов.

В июньском опросе КМИС 56% украинцев заявили, что Соединённые Штаты устали от войны и оказывают давление на Украину с целью добиться уступок со стороны России.

В апреле опрос КМИС показал, что среди украинцев снизилось доверие к гарантиям безопасности как со стороны Европы, так и со стороны США в случае повторного нападения России.