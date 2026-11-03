Міністр транспорту Іспанії відповість у парламенті щодо смертельної залізничної катастрофи

У вівторок, 3 листопада, міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте відповість на запитання депутатів щодо його дій у зв’язку зі смертоносною катастрофою, коли два потяги зіштовхнулися неподалік від міста Урда у провінції Толедо.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Минулотижневе зіткнення швидкісних поїздів викликало масові заклики до відставки Пуенте.

Пуенте відмовився піти у відставку, заявивши, що його спосіб ⁠взяти на себе відповідальність полягає в тому, щоб "зіткнутися віч-на-віч" з кризою, пояснивши громадськості, що сталося, та налагодивши роботу системи.

Тому він має з’явитися о 17:00 перед Постійною делегацією – скороченим тимчасовим законодавчим органом, який має обмежені повноваження в період між парламентськими каденціями до виборів 29 листопада.

Варто зазначити, що цього ж дня Рада міністрів Іспанії схвалить пакет заходів підтримки пасажирів залізниці, зокрема виплати компенсацій постраждалим після катастрофи з аварією потягів у Толедо.

Нагадаємо, вранці 28 жовтня два потяги зіштовхнулися неподалік від міста Урда у провінції Толедо. У двох поїздах перебувало понад 540 осіб. За останніми даними, жертвами аварії стали 74 особи.

Попередньою причиною катастрофи могла стати людська помилка під час реагування на збій системи сигналізації.