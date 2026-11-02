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Санчес оголосив заходи уряду для підтримки постраждалих у катастрофі в Толедо

Новини — Понеділок, 2 листопада 2026, 13:28 — Ольга Романська

У вівторок, 3 листопада, Рада міністрів Іспанії схвалить пакет заходів підтримки пасажирів залізниці, зокрема виплати компенсацій постраждалим після катастрофи з аварією потягів у Толедо.

Про це заявив прем’єр-міністр Педро Санчес на своєму акаунті в Х, повідомляє "Європейська правда".

Пакет заходів, серед іншого, включатиме програму допомоги, що подвоює суми обов’язкового страхування пасажирів, механізм авансової виплати компенсацій та спеціальну процедуру щодо тимчасової непрацездатності.

"Адже найнагальнішим і найбільш пріоритетним є надання допомоги постраждалим", – заявив Санчес.

 Нагадаємо, вранці 28 жовтня два потяги зіштовхнулися неподалік від міста Урда у провінції Толедо. У двох поїздах перебувало понад 540 осіб.

За останніми даними, жертвами аварії стали 74 особи.

Попередньою причиною катастрофи могла стати людська помилка під час реагування на збій системи сигналізації. 

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Іспанія
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