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Министр транспорта Испании ответит в парламенте по поводу смертельной катастрофы поездов

Новости — Вторник, 3 ноября 2026, 11:47 — Уляна Кричковская-Богданова

Во вторник, 3 ноября, министр транспорта Испании Оскар Пуэнте ответит на вопросы депутатов о своих действиях в связи со смертоносной катастрофой, когда два поезда столкнулись недалеко от города Урда в провинции Толедо.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Произошедшее на прошлой неделе столкновение скоростных поездов вызвало массовые призывы к отставке Пуэнте.

Пуэнте отказался уйти в отставку, заявив, что его способ взять на себя ответственность заключается в том, чтобы "встретиться лицом к лицу" с кризисом, объяснив общественности, что произошло, и наладив работу системы.

Поэтому он должен появиться в 17:00 перед Постоянной делегацией – сокращённым временным законодательным органом, обладающим ограниченными полномочиями в период между парламентскими каденциями до выборов 29 ноября.

Стоит отметить, что в этот же день Совет министров Испании одобрит пакет мер поддержки пассажиров железной дороги, в частности выплату компенсаций пострадавшим в результате катастрофы с столкновением поездов в Толедо.

Напомним, утром 28 октября два поездастолкнулись недалеко от города Урда в провинции Толедо. В двух поездах находилось более 540 человек. По последним данным, жертвами аварии стали 74 человека.

Предполагаемой причиной катастрофы могла стать человеческая ошибка при реагировании на сбой системы сигнализации.

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Испания
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