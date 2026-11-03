ЗМІ: за другого терміну Трампа обмін розвідданими між спецслужбами та Конгресом сповільнився

За другого президентського терміну Дональда Трампа обмін розвідувальною інформацією між американськими спецслужбами, Конгресом та іншими органами влади сповільнився.

Про це стало відомо Reuters від вісьмох чинних та колишніх посадовців, а також обізнаних співрозмовників, передає "Європейська правда".

За словами співрозмовників, під час другого терміну Трампа обмін розвідданими щодо Ірану та інших глобальних загроз між розвідслужбами США, Конгресом та іншими органами федерального уряду сповільнився, а в деяких випадках тимчасово припинився.

Колишні посадовці та зовнішні експерти заявили, що ці перебої можуть призвести до того, що політичні діячі отримають неповне уявлення про загрози, з якими зіштовхується країна.

Зазначається, що проблеми виникли під час перебування Тулсі Габбард на посаді директора національної розвідки на тлі глибоких напружень між її відомством та ЦРУ.

Хоча ці напруження вщухли після її відставки в червні, проблеми, що випливають із цього конфлікту, залишаються, стверджують двоє американських посадовців.

Посадовці також зазначили, що ЦРУ припинило спільну підготовку оцінок із Національною розвідувальною радою (NIC) – аналітичною групою в складі Управління директора національної розвідки (ODNI), – що призвело до зменшення кількості звітів, які узагальнюють погляди розвідувальної спільноти для осіб, що приймають рішення, щодо таких тем, як Іран.

За словами двох обізнаних співрозмовників, законодавці та їхні співробітники також на короткий час перестали отримувати розвідувальні звіти від офісу Габбард у дні після військового втручання США в Ірані в червні 2025 року та знову після затримання колишнього президента Венесуели Ніколаса Мадуро в січні 2026 року.

Речниця ЦРУ Ліз Лайонс заявила, що ЦРУ "повною мірою бере участь" у процесі надання розвідувальних оцінок через "Щоденний звіт для президента", який координує Офіс директора національної розвідки, а також через Національну розвідувальну раду.

Нагадаємо, Габбард пішла у відставку наприкінці червня. Напередодні її призначення американська розвідувальна спільнота і їхні європейські колеги висловлювали занепокоєння через номінування Габбард, особливо з огляду на її погляди, прихильні до Росії.

Вона вилучала зі своїх свідчень у Конгресі згадку про те, що Іран не відновив збагачення урану після того, як минулого року американські удари знищили його об’єкти.

Габбард була відома тим, що зустрічалась із сирійським диктатором Башаром Асадом, критикувала ліквідацію іранського генерала Касема Сулеймані, а також називала політику США щодо України "другим Афганістаном".

Детальніше про тему читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Трамп змінює главу розвідки: чому іде скандальна Тулсі Габбард та хто її замінить