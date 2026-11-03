СМИ: во время второго срока Трампа обмен разведданными между спецслужбами и Конгрессом замедлился

Во время второго президентского срока Дональда Трампа обмен разведывательной информацией между американскими спецслужбами, Конгрессом и другими органами власти замедлился.

Об этом Reuters стало известно от восьми действующих и бывших чиновников, а также осведомлённых собеседников, передаёт "Европейская правда".

По словам собеседников, во время второго срока Трампа обмен разведданными об Иране и других глобальных угрозах между разведслужбами США, Конгрессом и другими органами федерального правительства замедлился, а в некоторых случаях временно прекратился.

Бывшие чиновники и внешние эксперты заявили, что эти перебои могут привести к тому, что политические деятели получат неполное представление об угрозах, с которыми сталкивается страна.

Отмечается, что проблемы возникли во время пребывания Тулси Габбард на посту директора национальной разведки на фоне глубоких противоречий между её ведомством и ЦРУ.

Хотя эти противоречия утихли после её отставки в июне, проблемы, вытекающие из этого конфликта, остаются, утверждают два американских чиновника.

Чиновники также отметили, что ЦРУ прекратило совместную подготовку оценок с Национальным разведывательным советом (NIC) – аналитической группой в составе Управления директора национальной разведки (ODNI), – что привело к сокращению количества отчетов, обобщающих мнения разведывательного сообщества для лиц, принимающих решения, по таким темам, как Иран.

По словам двух осведомлённых собеседников, законодатели и их сотрудники также на короткое время перестали получать разведывательные отчёты из офиса Габбард в дни после военного вмешательства США в Иране в июне 2025 года и снова после задержания бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро в январе 2026 года.

Пресс-секретарь ЦРУ Лиз Лайонс заявила, что ЦРУ "в полной мере участвует" в процессе предоставления разведывательных оценок через "Ежедневный отчет для президента", который координирует Управление директора национальной разведки, а также через Национальный разведывательный совет.

Напомним, Габбард ушла в отставку в конце июня. Накануне её назначения американское разведывательное сообщество и их европейские коллеги выражали обеспокоенность в связи с выдвижением Габбард, особенно с учётом её пророссийских взглядов.

Она исключила из своих показаний в Конгрессе упоминание о том, что Иран не возобновил обогащение урана после того, как в прошлом году американские удары уничтожили его объекты.

Габбард была известна тем, что встречалась с сирийским диктатором Башаром Асадом, критиковала ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани, а также называла политику США в отношении Украины "вторым Афганистаном".

Подробнее об этой теме читайте в материале "ЕвроПравды": Трамп меняет главу разведки: почему уходит скандальная Тулси Габбард и кто её заменит