Встреча по гарантиям безопасности для Украины состоится в Брюсселе 4 ноября

Анонсированная спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом встреча по обсуждению гарантий безопасности для Украины накануне переговоров с участием РФ в Абу-Даби состоится в среду, 4 ноября, в штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

В Еврокомиссии сообщили, что встреча накануне переговоров с Россией в Абу-Даби с участием ЕС, Украины, США, Франции, Германии, Великобритании и НАТО состоится 4 ноября.

"Я могу подтвердить, что действительно на этой неделе, в среду, то есть завтра, Европейская комиссия примет встречу с участием представителей Украины, Соединенных Штатов, Франции, Германии, Великобритании, НАТО и Всемирного банка", – заявила Пиньо.

Она подтвердила, что именно Европейская комиссия будет принимать эту встречу.

"Эта встреча будет основываться на предыдущих переговорах, которые состоялись в Майами с участием Украины и США, с целью достижения прочного, устойчивого мира в Украине", – уточнила Пиньо.

Она добавила, что дискуссия "будет сосредоточена на послевоенном восстановлении и процветании Украины".

"С нашей стороны она пройдет на уровне наших советников по вопросам национальной безопасности, то есть высокопоставленных чиновников", – рассказала Паула Пиньо.

Она также отметила, что не располагает информацией о том, что президент Украины Владимир Зеленский будет участвовать в каких-либо переговорах в Еврокомиссии 4 ноября.

Как сообщала "Европейская правда", в НАТО подтверждали предстоящую встречу представителей Альянса с представителями Франции, Германии, Великобритании и США в Бельгии по вопросу гарантий безопасности для Украины.

Ранее Стив Уиткофф заявил, что трехсторонние переговоры США, Украины и России состоятся 10–11 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов и будут сосредоточены на дальнейших шагах к миру.

Украинский президент ранее заявил, что после разговора европейских лидеров с главой Кремля есть ощущение, что Россия серьезно настроена на встречу переговорных групп в Абу-Даби.

Как известно, 27 октября президент Финляндии и премьер-министр Норвегии по собственной инициативе провели телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.