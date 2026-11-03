Норвегия выделит более 100 млн долларов на привлечение инвестиций в украинскую оборонную промышленность

Правительство Норвегии планирует выделить 1 млрд крон (около 107 млн долларов) на привлечение частных норвежских инвестиций в украинскую оборонную промышленность.

Об этом сообщили в правительстве Норвегии, передает "Европейская правда".

Отмечается, что эти средства предназначены для привлечения дополнительного частного норвежского капитала для инвестиций в украинскую оборонную промышленность.

"Украинские оборонные предприятия являются лидерами в нескольких отраслях. Норвежские инвестиции могут способствовать еще более быстрому развитию этого сектора, а также предоставить заинтересованным сторонам из Норвегии возможность более тесно приобщиться к этим процессам", – сказала министр торговли и промышленности Сесили Мюрсет.

Этот бюджет предлагается на три года, норвежская государственная инвестиционная компания Investinor будет управлять программой, направленной на различные фонды, действующие в Норвегии и инвестирующие в украинскую оборонную промышленность.

"Надежная оборона требует мощной оборонной промышленности. А для этого нужны капитал и инвестиции. Вклады правительства Норвегии могут мобилизовать частный норвежский капитал для инвестирования в украинскую промышленность и технологии. Это партнерство между государственным и частным капиталом обеспечит Украину тем, что ей нужно для самообороны. И я рада, что Норвегия может присоединиться к этому", – подчеркнула министр финансов Йенс Столтенберг.

В конце октября норвежское правительство объявило о выделении 500 млн крон (48 млн евро) на энергетическую поддержку Украины в преддверии зимы.

Также сообщалось, что Норвегия и Финляндия станут странами-лидерами Таллиннского механизма в первом полугодии 2027 года, чтобы обеспечить непрерывность и дальнейшее укрепление скоординированной гражданской киберподдержки Украины.