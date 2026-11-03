В Іспанії уряд схвалив допомогу для постраждалих у катастрофі в Толедо на суму 30 млн євро

У вівторок, 3 листопада, Рада міністрів в Іспанії схвалила пакет допомоги для постраждалих від залізничної катастрофи біля міста Урда у провінції Толедо на суму 30 млн євро, який включає пряму допомогу на додаток до компенсацій та систему авансових виплат.

Про це повідомляє EFE, пише "Європейська правда".

Розмір допомоги становитиме 72 121 євро за кожен випадок смерті та від 2 400 до 84 141 євро за кожен випадок травмування. Як зазначили в уряді, допомога не підлягатиме поверненню, буде звільнена від оподаткування та сумісна з іншими видами допомоги та компенсацій.

Крім того, працівники, які постраждали внаслідок аварії, зможуть скористатися спеціальним захистом у сфері соціального страхування.

Тимчасова непрацездатність постраждалих будуть розглядатися як виробнича травма, що означає, що вони отримуватимуть допомогу з першого дня та у більшому розмірі.

Нагадаємо, вранці 28 жовтня два потяги зіштовхнулися неподалік від міста Урда у провінції Толедо. У двох поїздах перебувало понад 540 осіб.

За останніми даними, жертвами аварії стали 74 особи.

Попередньою причиною катастрофи могла стати людська помилка під час реагування на збій системи сигналізації.