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В Испании правительство одобрило помощь пострадавшим в катастрофе в Толедо на 30 млн евро

Новости — Вторник, 3 ноября 2026, 15:10 — Ольга Романская

Во вторник, 3 ноября, Совет министров Испании одобрил пакет помощи для пострадавших от железнодорожной катастрофы возле города Урда в провинции Толедо на сумму 30 млн евро, который включает прямую помощь в дополнение к компенсациям и систему авансовых выплат.

Об этом сообщает EFE, пишет "Европейская правда".

Размер помощи составит 72 121 евро за каждый случай смерти и от 2 400 до 84 141 евро за каждый случай травмирования. Как отметили в правительстве, помощь не подлежит возврату, будет освобождена от налогообложения и совместима с другими видами помощи и компенсаций.

Кроме того, работники, пострадавшие в результате катастрофы, смогут воспользоваться специальной защитой в сфере социального страхования.

Временная нетрудоспособность пострадавших будет рассматриваться как производственная травма, что означает, что они будут получать помощь с первого дня и в большем размере.

Напомним, утром 28 октября два поезда столкнулись недалеко от города Урда в провинции Толедо. В двух поездах находилось более 540 человек.

По последним данным, жертвами крушения поездов стали 74 человека.

Предполагаемой причиной катастрофы могла стать человеческая ошибка при реагировании на сбой системы сигнализации.

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Испания
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