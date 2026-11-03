Мерц пообещал выполнить договоренности о дополнительной помощи Украине в ПВО и энергетике

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна и в дальнейшем будет поддерживать Украину, и упомянул о выполнении договоренностей о дополнительной помощи в сфере ПВО и энергетики.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине, передает "Европейская правда".

По словам Мерца, Украина может рассчитывать на поддержку Германии.

"Мы и впредь будем оказывать ей помощь в полном объеме. В преддверии зимы особенно важны два направления: противовоздушная оборона и энергетика. Во время нашей встречи в Киеве мы договорились о дополнительной помощи. Сейчас мы реализуем эти договоренности", – сказал канцлер.

"Немецкий бизнес также готов присоединиться. Мы хотим углубить это сотрудничество 20 ноября в Берлине в ходе IX Немецко-украинского экономического форума. Это отвечает интересам обеих сторон", – добавил Мерц.

Президент Владимир Зеленский прибыл во вторник, 3 ноября, с делегацией в Берлин.

Стоит отметить, что этот визит проходит на фоне того, как специальный представитель президента США Стив Уиткофф объявил ранее, что на этой неделе состоится встреча американской делегации с представителями Франции, Германии, Великобритании, ЕС и НАТО в Брюсселе, где, в частности, обсудят гарантии безопасности для Украины. В НАТО подтвердили предстоящую встречу.