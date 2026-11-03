Зеленський анонсував зустрічі у Брюсселі у форматі Америка-Європа-НАТО-Україна

Президент Володимир Зеленський заявив, що 4 листопада у Брюсселі відбудуться зустрічі команд США, Європи, НАТО та України.

Про це він заявив на пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні, передає "європейська правда".

За його словами, зустрічі відбудуться на рівні команд.

"Завтра в Брюсселі будуть наші команди, будуть зустрічі Америка-Європа-НАТО-Україна. Будуть говорити про пакети відновлення, про гарантії безпеки. Будуть працювати на рівні команд", – сказав Зеленський.

Як повідомляла "ЄвроПравда", анонсована спецпредставником президента США Стівом Віткоффом зустріч щодо обговорення гарантій безпеки Україні напередодні перемовин за участі РФ в Абу-Дабі відбудеться у середу, 4 листопада, в штаб-квартирі Єврокомісії в Брюсселі.

Також у НАТО підтверджували майбутню зустріч представників Альянсу з представниками Франції, Німеччини, Великої Британії та США у Бельгії щодо гарантій безпеки Україні.

Раніше Стів Віткофф заявив, що тристоронні переговори США, України та Росії відбудуться 10-11 листопада в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів та зосередяться на подальших кроках до миру.