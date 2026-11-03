Зеленский анонсировал встречи в Брюсселе в формате "Америка-Европа-НАТО-Украина"

Президент Владимир Зеленский заявил, что 4 ноября в Брюсселе состоятся встречи представителей США, Европы, НАТО и Украины.

Об этом он заявил на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине, передает "Европейская правда".

По его словам, встречи пройдут на уровне команд.

"Завтра в Брюсселе будут наши команды, состоятся встречи в формате "Америка-Европа-НАТО-Украина". Будут обсуждаться пакеты мер по восстановлению и гарантии безопасности. Будут работать на уровне команд", – сказал Зеленский.

Как сообщала "ЕвроПравда", анонсированная спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом встреча по обсуждению гарантий безопасности Украине накануне переговоров с участием РФ в Абу-Даби состоится в среду, 4 ноября, в штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе.

Также в НАТО подтвердили предстоящую встречу представителей Альянса с представителями Франции, Германии, Великобритании и США в Бельгии по вопросам гарантий безопасности Украине.

Ранее Стив Уиткофф заявил, что трехсторонние переговоры между США, Украиной и Россией состоятся 10–11 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов и будут посвящены дальнейшим шагам на пути к миру.