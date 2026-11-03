Запаси на 72 год і тренінги в школах: в ЄС розробили рекомендації у разі надзвичайних ситуацій

Європейська комісія підготувала рекомендації з готовності населення до надзвичайних ситуацій у всьому ЄС.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

Зокрема, у Євросоюзі вирішили проводити щорічний День готовності, перший запланували на жовтень 2027 року. А також – розробили рекомендації для населення країн ЄС, як діяти після оголошення надзвичайної ситуації.

"Коли трапляється катастрофа, перші години можуть мати вирішальне значення. Кожен європеєць повинен знати, що робити, як захистити свою сім’ю та як допомогти іншим. Готовність починається в наших домівках, у наших школах, у наших громадах. Саме тому ми надаємо людям практичні інструменти для підготовки до кризи, одночасно зміцнюючи системи, на які вони покладаються під час надзвичайних ситуацій", – сказала єврокомісарка з питань рівності, готовності та кризового управління Аджа Лябіб.

Зокрема, мешканцям ЄС рекомендують мати заготовлені аварійні набори на 72 години – до того часу, поки мобілізується державна допомога. Також у школах та дошкільних закладах дітей планують розвивати навички з готовності до НС, не викликаючи при цьому страху чи тривоги.

Також планують забезпечення більшої інклюзивності та доступності для заходів з підготовки до надзвичайних ситуацій. А органам влади країн Єврокомісія планує допомагати інформувати про ризики та загрози.

Раніше у Великій Британії стартувала кампанія Be Ready, яка має на меті підготувати країну до наслідків кліматичної кризи, технологічної залежності та загроз з боку ворожих держав.

Фінське Міністерство внутрішніх справ оприлюднило оновлену оцінку ризиків для Фінляндії. Серед них, наприклад, перебої з електропостачанням та водопостачанням, проблеми у роботі систем зв’язку, транспорту чи фінансової системи.