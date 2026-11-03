Запасы на 72 часа и тренинги в школах: в ЕС разработали рекомендации для чрезвычайных ситуаций

Европейская комиссия подготовила рекомендации по обеспечению готовности населения к чрезвычайным ситуациям на всей территории ЕС.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

В частности, в Евросоюзе решили проводить ежегодный День готовности, первый из которых запланирован на октябрь 2027 года. А также разработали рекомендации для населения стран ЕС о том, как действовать после объявления чрезвычайной ситуации.

"Когда происходит катастрофа, первые часы могут иметь решающее значение. Каждый европеец должен знать, что делать, как защитить свою семью и как помочь другим. Готовность начинается в наших домах, в наших школах, в наших сообществах. Именно поэтому мы предоставляем людям практические инструменты для подготовки к кризису, одновременно укрепляя системы, на которые они полагаются во время чрезвычайных ситуаций", – сказала еврокомиссар по вопросам равенства, готовности и кризисного управления Аджа Лябиб.

В частности, жителям ЕС рекомендуют иметь в запасе аварийные наборы на 72 часа – до тех пор, пока не будет мобилизована государственная помощь. Также в школах и дошкольных учреждениях планируют развивать у детей навыки готовности к чрезвычайным ситуациям, не вызывая при этом страха или тревоги.

Кроме того, планируется обеспечить большую инклюзивность и доступность мероприятий по подготовке к чрезвычайным ситуациям. А органам власти стран Еврокомиссия планирует помогать информировать о рисках и угрозах.

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