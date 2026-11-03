Шредеру світить дисциплінарна справа у партії за святкування дня народження Путіна

Два осередки Соціал-демократичної партії Німеччини виступили з ініціативою дисциплінарного провадження проти колишнього канцлера Герхарда Шредера після його візиту на святкування дня народження російського правителя Владіміра Путіна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Шредеру вже раніше загрожували догана або навіть виключення з СДПН. Тепер, після візиту до Путіна з нагоди дня народження, йому знову доведеться зіткнутися з дисциплінарним провадженням у партії.

Було отримано дві пропозиції, формальна дійсність яких ще перевіряється, повідомив Крістоф Маттерне, виконавчий директор районного осередку СДПН у Ганновері.

Маттерне відмовився назвати два партійні осередки, які подали ці пропозиції, посилаючись на арбітражні правила СДПН.

Кілька років тому вже лунали заклики до застосування партійних санкцій проти Шредера через його тісні зв’язки з Росією. Тоді процедуру ініціювали 17 осередків СДПН. У першій інстанції районний осередок СДПН у Ганновері влітку 2022 року ухвалив рішення, що Шредер не порушив партійних правил. Сім осередків СДПН оскаржили це рішення – без успіху.

Окрім виключення з партії, були б можливі й м’якші покарання, такі як догана. Однак у 2023 році арбітражна комісія округу СДПН у Ганновері відхилила всі заяви про застосування санкцій. У кінцевій інстанції федеральна арбітражна комісія СДПН також відхилила апеляції як такі, що не підлягають розгляду.

Нагадаємо, у Кремлі повідомили, що Путін відсвяткував свій 74-й день народження в компанії колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера. 7 жовтня Шредер перебував у Москві та відвідав один з магазинів мережі гіпермаркетів Globus в Росії, де нещодавно отримав посаду.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц різко розкритикував візит ексканцлера Герхарда Шредера до правителя Росії Владіміра Путіна і святкування його дня народження.