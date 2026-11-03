Две ячейки Социал-демократической партии Германии выступили с инициативой возбуждения дисциплинарного дела против бывшего канцлера Герхарда Шредера после его визита на празднование дня рождения российского правителя Владимира Путина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Шредеру уже ранее грозили выговор или даже исключение из СДПГ. Теперь, после визита к Путину по случаю дня рождения, ему вновь придется столкнуться с дисциплинарным разбирательством в партии.

Было получено два предложения, формальная обоснованность которых еще проверяется, сообщил Кристоф Маттерне, исполнительный директор районной ячейки СДПГ в Ганновере.

Маттерне отказался назвать две партийные ячейки, подавшие эти предложения, сославшись на арбитражные правила СДПГ.

Несколько лет назад уже звучали призывы к применению партийных санкций против Шредера из-за его тесных связей с Россией. Тогда процедуру инициировали 17 ячеек СДПГ. В первой инстанции районная ячейка СДПГ в Ганновере летом 2022 года приняла решение, что Шредер не нарушил партийных правил. Семь ячеек СДПГ обжаловали это решение – без успеха.

Помимо исключения из партии, были бы возможны и более мягкие наказания, такие как выговор. Однако в 2023 году арбитражная комиссия округа СДПГ в Ганновере отклонила все заявления о применении санкций. В последней инстанции федеральная арбитражная комиссия СДПГ также отклонила апелляции как не подлежащие рассмотрению.

Напомним, в Кремле сообщили, что Путин отпраздновал свой 74-й день рождения в компании бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. 7 октября Шредер находился в Москве и посетил один из магазинов сети гипермаркетов Globus в России, где недавно занял должность.

Канцлер Германии Фридрих Мерц резко раскритиковал визит экс-канцлера Герхарда Шредера к правителю России Владимиру Путину и празднование его дня рождения.