Норвегія посилює оборону кордону з РФ, щоб краще виявляти ворожі дрони

Збройні сили Норвегії розгортають у місті Кіркенес, неподалік кордону з Росією, систему повітряного спостереження, здатну виявляти дрони, що збилися з курсу.

Про це інформує "Європейська правда" з посиланням на заяву уряду Норвегії.

Повітряні сили Норвегії розгортають спеціальні датчики NASAMS, а військовий гарнізон у регіоні посилять на понад 30 солдатів.

"Ми бачили в інших країнах, як дрони збиваються з курсу. Норвегія ставиться до цього серйозно. Ми маємо бути готовими, хоча наразі не спостерігаємо підвищеної повітряної загрози для Норвегії", – зазначив міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік.

В уряді зазначають: заходи мають превентивний характер і не пов’язані з конкретною новою загрозою.

Датчики мають виявляти дрони, попереджати про їхню присутність та загалом надавати повну картину того, що рухається у повітряному просторі у прикордонних районах.

Чисельність підрозділу, залученого в рамках цієї ініціативи, становить понад 30 військових, він буде розміщений у складі стрілецького батальйону в гарнізоні Сор-Варангер до кінця року.

"Досвід України показує, наскільки важливо мати хороший огляд ситуації та отримувати раннє попередження. Ці датчики посилять нашу здатність виявляти дрони у регіоні Фіннмарк", – сказав міністр оборони Норвегії.

Також збройні сили країни тісно співпрацюють із поліцією, яка відповідає за відстеження та запобігання незаконним польотам дронів.

Нагадаємо, російський безпілотник "Герань" увійшов у повітряний простір Латвії у неділю, 1 листопада. За сімнадцять хвилин об’єкт покинув територію країни.

А, згідно зі статистикою, у жовтні під час атак Росії на територію України безпілотники 19 разів порушили повітряний простір Молдови.