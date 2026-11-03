Норвегия усиливает оборону границы с РФ, чтобы лучше обнаруживать вражеские дроны

Вооруженные силы Норвегии развертывают в городе Киркенес, недалеко от границы с Россией, систему воздушного наблюдения, способную обнаруживать сбившиеся с курса дроны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление правительства Норвегии.

Воздушные силы Норвегии развертывают специальные датчики NASAMS, а военный гарнизон в регионе будет усилен более чем на 30 солдат.

"Мы видели в других странах, как дроны сбиваются с курса. Норвегия относится к этому серьезно. Мы должны быть готовы, хотя пока не наблюдаем повышенной воздушной угрозы для Норвегии", – отметил министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик.

В правительстве отмечают: меры носят превентивный характер и не связаны с какой-либо конкретной новой угрозой.

Датчики должны обнаруживать дроны, предупреждать об их присутствии и в целом давать полную картину того, что движется в воздушном пространстве в приграничных районах.

Численность подразделения, задействованного в рамках этой инициативы, составляет более 30 военнослужащих; оно будет размещено в составе стрелкового батальона в гарнизоне Сор-Варангер до конца года.

"Опыт Украины показывает, насколько важно иметь хороший обзор ситуации и получать раннее предупреждение. Эти датчики укрепят нашу способность обнаруживать дроны в регионе Финнмарк", – сказал министр обороны Норвегии.

Также вооруженные силы страны тесно сотрудничают с полицией, которая отвечает за отслеживание и предотвращение незаконных полетов дронов.

Напомним, российский беспилотник "Герань" вошёл в воздушное пространство Латвии в воскресенье, 1 ноября. Через семнадцать минут объект покинул территорию страны.

А, согласно статистике, в октябре во время атак России на территорию Украины беспилотники 19 раз нарушили воздушное пространство Молдовы.