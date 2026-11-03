Матернова: отчет о расширении покажет, что Украина остается в числе лидеров евроинтеграции

Отчет о расширении, который Еврокомиссия должна обнародовать 4 ноября, покажет, что Украина остается в числе лидеров евроинтеграции.

Об этом заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова в беседе с журналистами в Киеве, сообщает "Европейская правда".

Она отметила, что отчет о расширении впервые выйдет вместе с "дорожными картами", которые станут его составной частью.

По ее словам, этот отчет о расширении станет особенным, поскольку на нем не отразилось разочарование, которое все испытывали, когда не удалось открыть кластеры, несмотря на предложение Комиссии сделать это.

"Поэтому прогресс в процессе расширения теперь не является теоретическим. И это важный год, а значит, это будет важный доклад. В нем вы увидите, что Украина остается лидером. Не думаю, что это большое открытие – сказать, что она входит в четверку лидеров в процессе расширения. Так что это совершенно очевидно", – заявила Матернова.

Она также выразила надежду, что до конца года удастся открыть остальные кластеры в переговорах о вступлении.

"Я считаю, что тот факт, что Украина не отстает на пятом году войны и в условиях этой невероятной эскалации, свидетелями которой мы все являемся с конца лета, на самом деле сам по себе является чрезвычайным. Думаю, это не следует недооценивать", – заявила Матернова.

"И когда мы некоторое время назад говорили, что Украина пишет учебник о том, как проводить реформы в условиях войны – что является абсолютно беспрецедентным в мире, – это до сих пор остается правдой. И я считаю, что это само по себе значительный прогресс", – добавила посол.

Как сообщала "Европейская правда", 6 октября коллегия Еврокомиссии одобрила пакет предложений по внесению изменений в политику перед следующими расширениями ЕС (pre-enlargement policy reviews), которые позволят принять в состав Евросоюза новых членов, включая Украину.

"ЕвроПравда" уже сообщала, что ЕС также разрабатывает предложения, согласно которым четыре страны, считающиеся лидерами в евроинтеграции – Черногория, Украина, Молдова и Албания – получат "дорожные карты" к членству.

Читайте также Давление на НАБУ, отсутствие изменений и "красивая" отчетность. Какие проблемы антикоррупционной системы передали в Брюссель.