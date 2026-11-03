Латвія скликала екстрене засідання Радбезу ООН через удар РФ по Комишувасі

Глава МЗС Латвії Байба Браже заявила про скликання позачергового засідання Ради безпеки ООН після того як Росія завдала ударів авіабомбами по селищу Комишуваха Запорізької області.

Про це Браже написала в Х, передає "Європейська правда".

2 листопада російські загарбники атакували авіабомбами школу у Комишувасі Запорізької області, де роздавали гуманітарну допомогу. За останніми даними там загинули 33 людини. В дописі латвійської міністерки є дані про 26 жертв.

"Латвія закликала скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН після жахливих російських атак на цивільне населення в Україні, зокрема на центр розподілу гуманітарної допомоги в Комишувасі, де загинуло щонайменше 26 невинних людей", – написала Браже.

У листопаді цього року Латвія вперше в історії головує в Раді Безпеки ООН.

Як повідомило видання The Wall Street Journal, адміністрація президента США просуває кандидатуру колишнього прем’єр-міністра Угорщини на посаду генерального секретаря ООН, розраховуючи на підтримку Китаю і Росії.